Supermarktketen Albert Heijn (AH) en Nestlé zijn nog steeds in conflict over de prijzen van de producten van de levensmiddelenproducent. Als gevolg daarvan zijn bepaalde artikelen al enige tijd niet te verkrijgen bij AH. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen zijn er wel gesprekken gaande, maar zijn de producten nog niet terug in het schap.

AH bracht ruim een week geleden naar buiten dat Nestlé, de maker van onder meer Nescafé, KitKat en Maggi, de prijzen exorbitant wilde verhogen. De supermarktketen vond de prijsverhoging, naar eigen zeggen met 20 procent, niet voldoende onderbouwd.

De gesprekken, die op reguliere basis plaatsvinden tussen leveranciers en afnemers over prijzen en producten, waren spaak gelopen. Nestlé leverde daarna geen nieuwe producten meer, wat heeft geleid tot lege schappen in de supermarkten van AH.

"We zijn in gesprek met Nestlé, maar ik kan niet vooruitlopen op de uitkomst", zegt een woordvoerder van AH maandag desgevraagd. "Uiteraard hopen we er zo snel mogelijk uit te komen en dat we de producten van Nestlé weer hebben."

Bij de Zwitserse levensmiddelenproducent was niemand bereikbaar voor commentaar. Eerder liet Nestlé weten dat de bewering van AH dat het zou gaan om prijsverhoging van 20 procent "verre van correct" is.