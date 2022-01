Turkije heeft afgelopen jaar ruim 24 miljard dollar (21,4 miljard euro) aan inkomsten ontvangen uit toerisme. Dat is 103 procent meer dan in 2020, het eerste jaar dat het toerisme wereldwijd een knauw kreeg als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt het Turkse statistiekbureau maandag.

In de laatste drie maanden van het jaar kwam er bijna 8 miljard dollar in het laatje, een plus van 95 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan is volgens het statistiekbureau 80 procent afkomstig van buitenlandse toeristen en een vijfde van Turken die in het buitenland wonen.

Buitenlandse toeristen geven beduidend meer uit in Turkije dan Turken die op vakantie gaan naar hun vaderland. In het laatste kwartaal van het jaar gaven buitenlandse toeristen gemiddeld 72 dollar per nacht uit. Bij Turken die in het buitenland wonen, was dat volgens het statistiekbureau 43 dollar per nacht.