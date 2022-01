Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), verantwoordelijk voor de afhandeling van het vliegverkeer op Schiphol, voorziet dat het op korte termijn moet snijden in de capaciteit vanwege oplopend coronaverzuim. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl.

"We zien een sterke toename van het aantal ziekmeldingen onder luchtverkeersleiders en van collega's die in quarantaine zitten", aldus de woordvoerder. Tot dusver is het LVNL gelukt om door te schuiven met vrije dagen de roosters ingevuld te houden. "Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op korte termijn niet meer vol te houden is."

Dat betekent concreet dat er minder vliegtuigen kunnen landen en opstijgen op Schiphol dan gebruikelijk, omdat de capaciteit omlaag gaat als er minder luchtverkeersleiders zijn. "We hebben die signalen ook al afgegeven aan de klanten van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen."

Vorige week maakte NS bekend als gevolg van oplopend coronaverzuim te snijden in de dienstregeling. Ook KLM liet al weten dat het minder vluchten zal uitvoeren doordat mensen verplicht thuiszitten door een coronabesmetting bij henzelf of iemand in hun omgeving.

LVNL zegt dat het de gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen en de omgeving zo veel mogelijk zal proberen te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld het baangebruik op Schiphol beïnvloed door de inzet van luchtverkeersleiders. "Het is nog te vroeg om te zeggen wat een en ander precies voor gevolgen heeft en op welke termijn."

Dat de luchtverkeersleiding maatregelen moet nemen om oplopend verzuim het hoofd te bieden, staat wel vast. "En dat dit dan effect zal hebben, spreekt voor zich."