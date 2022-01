De Verenigde Arabische Emiraten gaan voor het eerst belasting heffen op de winsten van bedrijven. De nieuwe regels gelden vanaf 1 juni 2023 en houden in dat ondernemingen 9 procent van hun winst moeten afdragen. Belasting op onder meer dividend en vastgoed komt er niet. Ook het inkomen blijft belastingvrij.

Door het ontbreken van een winstbelasting was het voor bedrijven aantrekkelijk om hun hoofdkantoor te vestigen in Dubai, het zakencentrum van het land. Door de komst van de winstbelasting wordt dat wat minder aantrekkelijk. Overigens betalen bedrijven nog altijd flink minder dan in veel andere landen. Zo kent Nederland een maximumtarief van 25 procent.

De Emiraten, die tijdens de coronacrisis hard werden getroffen door lage olieprijzen, hebben de laatste jaren juist stappen gezet om buitenlanders ertoe over te halen langer te blijven. Zo zijn bedrijven sinds twee jaar geleden niet meer verplicht om aandeelhouders uit de Emiraten te hebben.

Daarnaast schakelde het land eerder deze maand over op een weekend van zaterdag en zondag, om beter aan te sluiten bij de wereldeconomie. In Dubai viel het weekend tot eind vorig jaar nog op vrijdag en zaterdag. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit buitenlanders.

Het land is voor zijn inkomen voor een groot deel afhankelijk van de export van olie. Het wil die afhankelijkheid afbouwen en de invoering van winstbelasting is onderdeel van dat beleid.