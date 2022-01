Het aantal hypotheekaanvragen is het afgelopen jaar met 20 procent gedaald, maar tegelijk nam het hypotheekbedrag met 10,5 procent toe naar gemiddeld 325.000 euro. Dat meldt adviesbureau De Hypotheker dinsdag. De grootste stijgingen doen zich voor buiten de Randstad.

Het afgelopen jaar braken de huizenprijzen elke maand opnieuw records. Over heel 2021 werd een huis gemiddeld 15,2 procent duurder en december kende de hoogste prijsstijging ooit, bleek vorige week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt vooral doordat er weinig woningen te koop staan, terwijl de vraag erg groot is.

Eerst was die stijging vooral te merken in de Randstad, maar de hypotheekaanvragen laten zien dat de prijzen ook daarbuiten fors aan het stijgen zijn. Vorig jaar steeg het gemiddelde hypotheekbedrag van 294.000 euro naar 325.000 euro. Dat is een stijging van 13 procent. Het aantal aanvragen daalde met 20 procent.

Vooral in Groningen (+19 procent) en Friesland (+12 procent) steeg het gemiddelde hypotheekbedrag fors. Maar ook in de Randstad wordt het gemiddelde hypotheekbedrag steeds hoger, met plussen van 13 procent in Noord-Holland en 10 procent in Zuid-Holland. In Zeeland zijn hypotheken met gemiddeld 241.000 euro het laagst.

De Hypotheker merkt op dat mensen uit de Randstad steeds vaker naar andere provincies trekken, maar eerst een nieuwe woning willen zoeken voor ze hun huidige huis te koop zetten. Dat hindert de doorstroming op de woningmarkt en zorgt ervoor dat het probleem zich uitbreidt naar gebieden buiten de Randstad. De gemiddelde woningprijs in Nederland bedraagt op dit moment 466.000 euro.