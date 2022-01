Chinese groothandels in Nederland hebben een druk weekend achter de rug in de aanloop naar Chinees Nieuwjaar. Toch was de drukte ook dit jaar weer niet te vergelijken met de normale gang van zaken voor de coronacrisis, zegt de keten Amazing Oriental.

Met twee groothandels en 24 gespecialiseerde supermarkten is Amazing Oriental een belangrijke leverancier aan de Chinese gemeenschap in Nederland. Een woordvoerder zegt dat het vooral in het weekend behoorlijk druk was in de winkels. "Het is een heel belangrijk feest voor Chinezen, dus er wordt veel ingeslagen. Maandag is een gewone werkdag, dus nu is het wat rustiger."

De toeloop valt in het niet bij die in andere jaren, zegt de woordvoerder. "Grote optochten en straatfeesten gaan nu niet door." Vorig jaar viel het evenement zelfs in de periode waarin de avondklok van kracht was in Nederland. "Maar de supermarkten mochten toen wel open. Daardoor hebben we het vorig jaar niet slecht gedaan, maar wel minder dan anders."

Vuurwerkhandelaren hebben dit jaar weinig aan het Chinese Nieuwjaar. Zo vlak voor het feest is dat al nooit zo, want Chinese klanten slaan meestal eind december hun slag, op de dagen dat afhalen is toegestaan. Doordat er dit jaar een vuurwerkverbod gold in december, bleven ook de Chinese klanten weg. "Waar ze het dit jaar vandaan halen, geen idee", zegt een handelaar van Vuurwerkmagazijn 7 Kamp uit Rotterdam. "Maar ik verwacht dat er echt wel wat de lucht in zal gaan."

Ook voor bedrijven die traditionele dansen aanbieden om de nieuwjaarsfeesten op te luisteren, is het een mager jaar. Door de beperking van de groepsgrootte en de verplichte eindtijd van 22.00 uur is er maar weinig mogelijk. "Het is iets beter dan vorig jaar. Toen zaten we echt midden in de pandemie, maar het is niet zo dat onze agenda weer helemaal volloopt", zegt een woordvoerder van aanbieder Twilight Entertainment.

Wat dat betreft ziet de woordvoerder van Amazing Oriental een lichtpuntje. "We gaan het jaar van de tijger in en die verjaagt boze geesten", zegt zij. "Daarom hopen we dat er nu betere tijden aankomen."