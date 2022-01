Op 31 december 2021 stond er in totaal ruim 407 miljard euro aan spaargeld op onze gezamenlijke spaarrekeningen, blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gepubliceerd. Ook in december nam de hoeveelheid spaargeld verder toe, terwijl het saldo normaliter slinkt in december.

Mogelijk heeft dat te maken met de lockdown, waardoor we niet uit eten konden, niet konden winkelen in de winkelstraat en ons haar niet onder handen konden laten nemen. In de laatste maand van het jaar kwam er bijna 30 miljoen euro aan spaargeld bij. In de maanden ervoor, toen het land juist steeds meer van het slot ging, daalde het totaal.

Over heel het afgelopen jaar kwam er 17,3 miljard euro aan spaargeld bij, een jaar eerder (het eerste coronajaar) was dat een recordbedrag van 21,7 miljard euro. Hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Dirk Bezemer signaleerde dat ons spaargedrag zich meebeweegt met de golven van de coronapandemie.

Normaal gesproken kent ons spaargedrag een seizoenspatroon waarbij in de eerste helft van het jaar meer gespaard wordt om plannen voor de tweede helft te kunnen realiseren. Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 werd ons spaargedrag ineens anders. Bezemer trekt daarbij de vergelijking met de eurocrisis, in de jaren 2010 tot 2013.

Mensen sparen in tijden van onzekerheid. "In de coronacrisis speelt bovendien dat we het geld niet konden uitgeven door de lockdowns en beperkingen."