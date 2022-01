Het UWV verwacht dit jaar 21,7 miljard euro uit te geven aan uitkeringen, staat in de maandag gepubliceerde Januarinota. Het bedrag is ruim 2 miljard euro lager dan de uitkeringsinstantie in de Juninota voorspelde.

Het UWV schrijft dat grote ontslaggolven zijn uitgebleven in de door de coronacrisis getroffen sectoren. Daardoor wordt veel minder aan WW uitgekeerd dan eerder verwacht. "De NOW-regeling speelt hier een belangrijke rol in en daarnaast heeft de economie zich krachtig hersteld", schrijft Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur, in een toelichting.

Het grootste gedeelte van het begrote bedrag gaat naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (14,3 miljard euro) en Ziektewet-uitkeringen (3,8 miljard euro).

De totale uitkeringslasten waren in 2021 nagenoeg gelijk aan die in 2020, blijkt uit de nota. In 2022 nemen ze met 432 miljoen euro toe. In de raming van de Juninota werd nog uitgegaan van een stijging van in totaal 2,4 miljard euro ten opzichte van 2020.

Eind 2021 waren er 192.000 mensen met een WW-uitkering, 94.000 minder dan eind 2020. Het UWV gaf vorig jaar 616 miljoen euro minder uit aan WW-uitkeringen dan in 2020. Volgens de prognose neemt dat bedrag dit jaar met nog eens 430 miljoen euro toe tot 3,1 miljard euro.