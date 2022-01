De Europese gasprijs daalt dit jaar naar verwachting licht, maar blijft steken op gemiddeld 26 dollar (23,28 euro) per 1 miljoen Btu (een warmte-eenheid vergelijkbaar met 0,3 megawattuur). Dat voorspelt energieagentschap IEA in een maandag verschenen rapport. Vorig jaar steeg de gasprijs wereldwijd met 4,6 procent.

De gasprijs maakte vorig jaar een ongekende opmars vanwege het economisch herstel na de lockdowns van 2020 en een relatief koude winter. De vraag explodeerde, terwijl het aanbod dat niet kon bijbenen. Op het hoogtepunt kostte 1 megawattuur gas 180 euro, een absoluut record.

Hoe de prijs de komende maanden zal evolueren, hangt volgens het IEA af van de weersomstandigheden. Bij normale temperaturen gaat het agentschap uit van een lagere vraag vanwege de hoge prijzen en een tragere economische groei. Tegelijk zal de capaciteit volgens het agentschap licht toenemen, waardoor de prijzen omlaaggaan.

Maar de gasprijs komt nog niet meteen op een gebruikelijk niveau terecht. Waar inkopers in het eerste kwartaal van 2020 nog zo'n 4 euro voor 0,3 megawattuur gas betaalden, is dat nu zo'n 36 euro. Tegen het einde van dit jaar kost gas gemiddeld 26 euro, denkt het IEA. De energierekening wordt in het beste geval dit jaar dus maar een beetje lager.

De organisatie verwacht dat Europa in 2022 meer gas zal importeren dan vorig jaar. De Europese productie blijft op hetzelfde niveau, maar in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen zal naar verwachting meer gas geproduceerd worden. De Europese gasimport stijgt komend jaar vermoedelijk met 2 procent.