Op zondag rijden er op veel plaatsen in de Randstad minder intercity's en sprinters. NS heeft te maken met een toenemend aantal medewerkers die ziek zijn of vanwege een coronabesmetting in quarantaine zitten. Daardoor geldt op bepaalde trajecten een aangepaste dienstregeling. Vanaf 7 februari volgen er meer wijzigingen.

Op zondag rijden er onder andere minder intercity's tussen Leiden en Rotterdam, tussen Rotterdam en Dordrecht en tussen Utrecht en Rotterdam. Ook op het traject tussen Schiphol en Nijmegen gelden er beperkingen, net als op het traject Hoofddorp-Amsterdam Zuid-Hilversum. NS verwacht dat de beperkingen nog tot ver in de avond zullen aanhouden.

De aangepaste dienstregeling valt samen met een groot aantal werkzaamheden in het land. Op negen plaatsen wordt er aan het spoor gewerkt, waaronder bij Amsterdam Centraal.

Vanaf 7 februari volgen er dus meer wijzigingen, zoals minder intercity's vanaf Amsterdam Centraal en minder sprinters vanaf Rotterdam Centraal. Een week later zullen er tussen Lelystad en Dordrecht minder treinen rijden.

De week daarop, vanaf 21 februari, zullen de wijzigingen verder toenemen. De NS verwacht dat tegen die tijd nog 85 procent van de treinen zal rijden.