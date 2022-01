De industriële activiteit in China is in januari iets gedaald ten opzichte van december, blijkt zondag uit gegevens van het Chinese statistiekbureau NBS. De zogeheten inkoopmanagersindex, die de economische activiteit weergeeft, komt deze maand uit op 50,1. De bedrijvigheid heeft afgelopen maand onder meer te lijden gehad onder strenge lockdowns.

In december stond de inkoopmanagersindex nog op 50,3. Analisten hadden voor deze maand gerekend op een getal onder de 50. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Volgens het NBS laat de index zien dat de economie nog altijd groeit, maar de snelheid van die groei vertraagt.

Naast het effect van lockdowns voelt de Chinese economie ook de impact van de gestegen prijzen van grondstoffen en materialen. Daarnaast zorgt het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande voor onrust in de vastgoedsector.

Ten slotte zijn veel fabrieken stilgelegd in de aanloop naar de Olympische Winterspelen, die op 4 februari in Peking van start gaan. Op die manier hopen de Chinese autoriteiten net als in 2008, toen de stad de zomerspelen organiseerde, voor schonere buitenlucht te zorgen.