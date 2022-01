Volkswagen heeft 2021 afgesloten als het bestverkochte merk in Europa, zo becijferde onderzoeksbureau JATO afgelopen week. De Golf eindigde voor het zoveelste jaar op rij als bestverkochte model, maar de voorsprong van die auto op de concurrentie slinkt. Intussen heeft ook de eerste volledig elektrische auto zich in de Europese top 20 gemeld.

Volgens JATO was Volkswagen het afgelopen jaar in Europa goed voor ruim 1,27 miljoen nieuwe personenwagens. Peugeot en Toyota volgen op gepaste afstand met respectievelijk bijna 728.000 stuks en ruim 706.000 exemplaren. De Volkswagen Golf was traditiegetrouw het meest in trek bij de Europese consument. Daarvan gingen vorig jaar 205.408 stuks op kenteken.

Dat is weliswaar een fors aantal, maar het is tevens de helft minder dan in 2019. Die daling kun je afschuiven op de impact van de coronacrisis, maar er zijn modellen waarvan de verkoop minder snel is afgenomen. Het verschil tussen de Golf en zijn achtervolgers was in 2021 dan ook fors kleiner dan in andere jaren. Van zowel de Peugeot 208 en de Dacia Sandero werden ruim 196.000 exemplaren verkocht.

Tesla meldt zich in de kopgroep

De opkomst van de volledig elektrische auto in de Europese verkooplijst laat zich wat lastiger duiden. Van de Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa en Fiat 500, die allen in de top tien staan, zijn ook volledig elektrische versies te koop. Onduidelijk is hoeveel die varianten hebben bijgedragen aan de totale verkoop.

Het eerste pure elektrische model is de Tesla Model 3, die we terug vinden op de 17e plaats in de verkooplijst. Daarvan werden er vorig jaar 141.429 stuks verkocht, een toename van 64 procent. De Model 3 was daarmee met afstand de bestverkochte elektrische auto van Europa. De Renault ZOE vinden we met ruim 71.000 exemplaren terug op plek 51, de Volkswagen ID.3 met dik 69.000 stuks op plaats 53.