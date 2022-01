De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag de directeur van het nationale statistiekbureau weggestuurd. Sait Dinçer kwam de afgelopen maanden onder vuur te liggen vanwege de torenhoge inflatie waar Turkije momenteel onder gebukt gaat.

Turken zien de prijzen van dagelijkse boodschappen al maandenlang flink stijgen. De Turkse inflatie bedroeg in december 36 procent, het hoogste niveau sinds 2002. De hoge inflatie is, net als hier, mede het gevolg van hoge energieprijzen

De geldontwaarding leidde tot kritiek aan het adres van Dinçer, maar wel om verschillende redenen. Oppositiepartijen beschuldigde het statistiekbureau ervan in opdracht van Erdogan met cijfers te sjoemelen om de economische crisis in Turkije minder ernstig te laten lijken. De bewering werd gevoed door het feit dat de Turkse president in twee jaar tijd drie directeuren van het statistiekbureau de deur heeft gewezen.

Erdogan zou Dinçer juist verweten hebben data te publiceren die de crisis erger doen lijken dan die daadwerkelijk is. Erhan Çetinkaya, voormalig hoofd van de Turkse bankentoezichthouder, is aangewezen als de nieuwe leider van het statistiekbureau. Erdogan ontsloeg ook justitieminister Abdulhamit Gül.