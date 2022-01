Het door EU-commissaris Frans Timmermans voorgestelde Sociaal Klimaatfonds kan de Nederlandse afdracht aan de Europese Unie met 1,1 miljard euro verhogen. Dat schreef minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vrijdag aan de Tweede Kamer.

Het Sociaal Klimaatfonds werd afgelopen zomer gepresenteerd door Eurocommissaris en vicepresident van de Europese Commissie Timmermans. Het voorgestelde plan, bedoeld om kwetsbare huishoudens uit de wind te houden wat betreft eventuele gevolgen van de Europese klimaatplannen, kost in totaal zo'n 23,7 miljard euro. Daarvoor wordt de Europese begroting (het MFK) verhoogd.

Dat geld komt dus, mits het Europees Parlement en de lidstaten (Europese Raad) met de plannen instemmen, bij diezelfde EU-landen vandaan. Volgens Hoekstra stijgt de Nederlandse afdracht aan de EU in dat geval met 100 miljoen euro in 2025, gevolgd door nog eens 500 miljoen euro extra in zowel 2026 als 2027. Onder de streep zou de afdracht dus 1,1 miljard euro hoger uitvallen.

Deze plannen staan echter nog niet vast. Het dagelijks bestuur van de EU (Europese Commissie) heeft de klimaatplannen voorgesteld en de komende maanden zullen zowel het Europees Parlement als de Europese Raad zich over de plannen buigen en erover onderhandelen.

Nederland heeft volgens Hoekstra laten weten terughoudend te zijn "ten aanzien van nieuwe fondsen en het openbreken van de Europese begroting".