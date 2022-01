Naast Amsterdam hebben ook andere grote gemeentes klachten gekregen over zogenoemde darkstores, de kleine distributiecentra van flitsbezorgers. Ook Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden laten aan NU.nl weten dezelfde klachten van buurtbewoners binnen te krijgen. Zij laten weten nog geen actie te ondernemen.

De kleine distributiecentra, die darkstores heten vanwege de dichtgeplakte ramen, zijn vaak gevestigd in woonwijken, om zo snel mogelijk de boodschappen te kunnen bezorgen. Dit leidt tot drukte, geluidsoverlast en verkeershinder. Hierop besloot de gemeente Amsterdam donderdag een jaar lang geen nieuwe darkstores toe te laten.

Ook buiten de hoofdstad worden de negatieve gevolgen van de snelle boodschappenbezorgers gevoeld. "We horen de klachten die Amsterdam noemt ook, vaak vanuit woonwijken", laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten. Ook de gemeentes Rotterdam, Den Haag en Leiden krijgen klachten over de darkstores.

Deze gemeentes hebben, in tegenstelling tot Amsterdam, nog geen actie ondernomen tegen de darkstores. De distributiecentra zijn de afgelopen maanden als paddestoelen uit de grond geschoten door de snelle groei van de flitsbezorgers, vandaar dat de meeste gemeentes niet zomaar een plan van aanpak klaar hebben liggen.

"Het is een relatief nieuwe ontwikkeling, dus we hebben nog geen plannen. We onderzoeken wel wat we ertegen kunnen doen", vertelt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Het college van B&W in Leiden liet dinsdag weten te inventariseren "op welke manier de vestiging van flitsbezorgers gereguleerd zou moeten worden" en heeft daar onder meer juridisch advies voor ingewonnen.

De gemeente Den Haag laat weten dat er al gewerkt wordt aan nieuwe regelgeving voor de oprukkende darkstores, waarbij ook naar de flitsbezorgers wordt geluisterd. "Onze voorkeur gaat uit naar het sturen op locaties waar deze activiteit, met veel vervoersbewegingen, beter past en overlast kan worden voorkomen", aldus een woordvoerder van de Hofstad.