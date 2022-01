De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de fusie tussen RTL en Talpa verder onderzoeken. Volgens de toezichthouder is diepgaand onderzoek nodig, nadat uit een eerste onderzoek is gebleken dat de fusie verregaande gevolgen heeft voor het medialandschap, schrijft de ACM vrijdag.

Uit een eerste onderzoek van de ACM naar de fusie blijkt dat het samengaan van de twee mediagiganten in Nederland "negatieve gevolgen kan hebben voor prijs, kwaliteit en innovatie", aldus de toezichthouder.

Het vervolgonderzoek gaat onder andere over de gevolgen voor adverteerders, producenten van televisieprogramma's, distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk de consument.

Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre de combinatie van RTL en Talpa in staat is om de prijzen van televisieadvertenties, maar ook ten opzichte van distributeurs zoals KPN en Vodafone/Ziggo kan verhogen door de sterke positie die ze na een fusie verkrijgen. Die hogere prijzen voor distributeurs zouden vervolgens weer de portemonnee van de consument kunnen raken.

Verder wordt er gekeken of die sterke positie tot lagere inkoopprijzen voor programma's kan leiden, wat weer gevolgen zou kunnen hebben voor de innovatie in de Nederlandse mediawereld. Verder zal ACM bestuderen of de grote marktpositie ten koste gaat van de kansen van andere producenten.