Wereldwijd zijn er afgelopen jaar veel minder valse euro's aangetroffen, blijkt vrijdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Vorig jaar werden er 367.000 valse biljetten in beslag genomen, een kwart minder dan in 2020. In Nederland bleef het aantal wel stabiel.

Het aantal valse eurobiljetten neemt al jaren af. Waar er in 2016 nog 684.000 uit de omloop werden gehaald, was dat aantal vorig jaar bijna de helft kleiner. Wereldwijd zijn er zo'n 28 miljard echte biljetten in omloop.

Ook in Nederland is de hoeveelheid vals geld de afgelopen jaren afgenomen, van 47.200 in 2016 naar 26.100 vorig jaar. Het aantal uit de circulatie genomen briefjes bleef vergeleken met 2020 nagenoeg stabiel.

Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het valse biljet dat het meest wordt aangetroffen, maar het aantal is sinds 2015 gestaag gedaald. De laatste twee jaar viel deze daling samen met het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door corona. Het aantal vervalste biljetten van 20 euro nam iets toe.