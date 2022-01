Shell kondigde eind vorig jaar aan het hoofdkantoor te verhuizen naar Londen en verder te gaan als volledig Brits bedrijf. Het heeft daarom het "Royal Dutch" eerder deze maand uit zijn naam geschrapt. Dit weekend verdwijnt ook op de Amsterdamse beurs het predicaat Koninklijk, wat het bedrijf meer dan een eeuw geleden kreeg van koning Willem III.

Shell was lange tijd zowel Nederlands als Brits en had het hoofdkantoor in Den Haag. Die dubbele nationaliteit begon te wringen, onder meer bij de overname van British Gas enkele jaren geleden.

Daarnaast speelde mee dat Shell in Nederland belasting moest inhouden op het dividend dat het uitkeerde aan aandeelhouders. Premier Mark Rutte deed in 2018 een poging de belasting te schrappen, maar door kritiek uit zowel de Tweede Kamer als de bevolking verdween dat plan in de prullenmand.

Mede daardoor besloot de energiereus vorig jaar om op papier verder te gaan als een 100 procent Brits bedrijf. Inmiddels is het hoofdkantoor dus naar Londen verhuisd en zijn ook enkele topbestuurders, onder wie topman Ben van Beurden, mee gegaan.

De naam verandert eveneens. Nu kun je nog aandelen Royal Dutch Shell kopen op de Amsterdamse beurs. Na het weekend zijn het aandelen Shell plc, waarbij plc staat voor public limited company, de Britse tegenhanger van de Nederlandse nv.

Ook op de beurzen van Londen en New York is de handel in 'koninklijke' aandelen niet langer mogelijk. Meer dan 130 jaar na de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië komt er dit weekend dus een einde aan de Nederlandse geschiedenis van Shell.