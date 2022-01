De NS gaat vanaf februari de dienstregeling aanpassen vanwege gebrek aan personeel door verzuim, laat het bedrijf donderdag weten. Het spoorbedrijf laat vanaf 7 februari stapsgewijs minder treinen rijden, tot vanaf 21 februari nog maar 85 procent van de treinen rijdt.

NS liet donderdag al aan NU.nl weten net als veel andere bedrijven in Nederland last te hebben van hoog verzuim onder personeel. "We hebben momenteel te maken met een oplopend verzuim doordat mensen ziek zijn of in quarantaine zitten, zowel bij mensen in de trein als bijvoorbeeld de technici", zegt een woordvoerder.

Die personele gebreken zorgen nu voor problemen bij het laten rijden van de trein. NS laat daarom vanaf 7 februari minder treinen rijden op vier trajecten. Een week later komt daar nog een traject bij en vanaf 21 februari zal nog maar 85 procent van de treinen rijden.

Concreet betekent het dat er eind februari op trajecten waar normaal gesproken zes treinen per uur rijden, er nog maar vier per uur rijden. Op trajecten waar vier treinen per uur rijden, wordt het aantal gehalveerd naar twee treinen per uur.

Het spoorbedrijf laat weten de dienstregeling pas te normaliseren wanneer het verzuim weer afneemt. Wanneer dat gebeurt, is dus nog onduidelijk.