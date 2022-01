Container- en cruiserederij Mediterranean Shipping Company (MSC) heeft haar routes langs de westkust van Griekenland aangepast om potvissen te beschermen. Volgens het concern kunnen zo eventuele aanvaringen worden voorkomen. Als een schip een potvis raakt, loopt dit vaak fataal af voor de dieren.

Er zouden nog zo'n tweehonderd tot driehonderd potvissen leven in het gebied ten westen en zuiden van de Peloponnesos en ten zuidwesten van het eiland Kreta. Ze verblijven daar het hele jaar, maar hun voortbestaan wordt er bedreigd. Dat komt onder meer doordat er veel containerschepen en cruiseschepen door het gebied varen.

Volgens vier milieuorganisaties, die het bedrijf hadden gevraagd om anders te gaan varen, is MSC de eerste grote rederij die haar routes wijzigt vanwege het welzijn van de dieren. Het concern met het hoofdkantoor in Genève is wereldwijd actief en heeft een vloot van ongeveer zeshonderd schepen en meer dan 100.000 medewerkers.

Potvissen kunnen tot 20 meter lang worden en stonden model voor Moby Dick, de walvis in de gelijknamige roman van Herman Melville, die ook is verfilmd.