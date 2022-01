Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en bol.com, heeft aan alle medewerkers in Nederland tegoedbonnen gegeven ter waarde van 50 euro. Dat bevestigt een woordvoerder van het concern desgevraagd aan NU.nl.

Het gaat om zo'n 120.000 werknemers bij Albert Heijn, Gall & Gall, Etos en bol.com. Daarmee komt de totale waarde van de bonnen op 6 miljoen euro.

De bonnen zijn te besteden bij restaurants, theaters en bioscopen. "We vonden het belangrijk om iets extra's te doen voor onze medewerkers", zegt de woordvoerder. Die moesten volgens het bedrijf flink aan de bak, "in steeds veranderende omstandigheden."

Door ze uitgerekend op kosten van de baas naar een restaurant, bioscoop of theater te laten gaan, denkt Ahold "twee vliegen in één klap" te slaan. "We vonden het mooi dat te combineren. Een tegoedbon voor alle medewerkers en een steuntje in de rug voor de sectoren die zo lang in lockdown hebben gezeten."