Coolblue, Blokker en WeTransfer kondigden het afgelopen jaar een Amsterdamse beursgang aan, om daar later weer op terug te komen. Bij WeTransfer zat er zelfs nog geen maand tussen de aankondiging en het afblazen. Alle drie spreken ze over "slechte marktomstandigheden", maar beurskenners zetten daar vraagtekens bij.

Twee weken geleden kondigde de bestanddeeldienst WeTransfer aan dat ze naar de Amsterdamse beurs zou trekken. De beursgang zou deze vrijdag plaatsvinden, maar donderdag liet het Nederlandse bedrijf weten dat deze toch niet doorgaat. WeTransfer vindt de huidige marktomstandigheden niet goed genoeg om aan een beursavontuur te beginnen.

Hetzelfde zagen we vorig jaar met de winkelbedrijven Coolblue en Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker. Ook die trokken hun beursplannen na enkele maanden weer in door "de marktomstandigheden". Coolblue deed dat zelfs twee keer achter elkaar.

Het is niet zo gek dat bedrijven beginnen te zweten door de sterke schommelingen op de beurs sinds het begin van de coronacrisis, maar beleggingsexpert Wim Zwanenburg denkt dat er meer aan de hand is.

"Er zijn bijvoorbeeld wel wat vragen te stellen bij de beursplannen van WeTransfer. Het bedrijf onderscheidt zich niet echt van concurrenten als Dropbox of Google Drive en was ook niet ontzettend concreet over zijn groeiplannen", legt hij uit. "Er was erg weinig interesse van beleggers, en ik denk dat het bedrijf dan maar gekozen heeft om toch niet naar de beurs te gaan."

Beleggers kiezen voor zekerheid

Maar er is de afgelopen twee weken wel wat veranderd op de beurs, zegt beurskenner Corné van Zeijl. Twee weken geleden ging het nog heel goed, maar ondertussen zijn de beurzen in elkaar geklapt. WeTransfer zou ook naar de beurs gaan aan een waardering van 716 miljoen euro, fors onder de verwachte 1 tot 2 miljard euro. "Als je je prijs zo hard moet terugschroeven om beleggers te overtuigen, laat je het beter zo", zegt hij.

De coronacrisis heeft ook de risicobereidheid van beleggers wat doen afnemen. Volgens Zwanenburg zijn beursgangen het afgelopen jaar minder populair geworden omdat beleggers op dit moment voor zekerheid kiezen. Die lijken ze niet te vinden bij WeTransfer, en ook voor Coolblue (dat met personeelsproblemen kampt) of Blokker (dat kreunt onder coronamaatregelen) zijn het niet de beste tijden.

Van Zeijl zag Blokker sowieso nooit als een goede beurskandidaat. "Blokker is gewoon een keten in problemen. Naar de beurs gaan was een leuk idee, maar ik denk niet dat er echt veel interesse was in het bedrijf." Coolblue zag volgens hem dan weer dat zijn Britse concurrent The Hut Group net een heel slechte beursgang achter de rug had en wilde dat scenario vermijden.

Ook bol.com liet onlangs weten dat er plannen zijn om naar de beurs te gaan. Is de webwinkel hetzelfde lot beschoren als zijn concurrent Coolblue? "Dat denk ik niet", zegt Van Zeijl. "Bol heeft immers nog geen datum bepaald, dus die zal het gewoon even aankijken en niets van zich laten horen tot de rust is weergekeerd op de beurzen."