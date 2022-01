Turken zullen ook dit jaar te maken krijgen met boodschappen die in rap tempo duurder worden. Tegen het einde van 2022 zal de inflatie in het land op 23,2 procent uitkomen, voorspelt de centrale bank van Turkije. Dat is veel meer dan de gemiddelde prijsstijging van 11,8 procent die de beleidsmakers eerder voorspelden.

Turkije gaat al maanden gebukt onder de hoogste inflatie sinds het aantreden van president Recep Tayyip Erdogan negentien jaar geleden. Dat werd in de hand gewerkt door de vrije val waarin de Turkse lira vorig jaar terechtkwam na signalen dat de regering haar greep op de centrale bank vergrootte.

Om de inflatie te beteugelen wil Erdogan het liefst dat de centrale bank de rente verlaagt, wat precies het tegenovergestelde is van gangbaar monetair beleid om te hevige prijsstijgingen tegen te gaan. De Turkse centrale bank verlaagde meermaals de rente, waardoor de lira flink minder waard werd. Inmiddels is 1 lira iets meer dan 7 dollarcent (0,06 euro) waard, waar dat een jaar geleden nog 14 dollarcent was.

In zijn eerste inflatierapport van het nieuwe jaar verwacht de centrale bank onder meer dat levensmiddelen tegen het einde van dit jaar meer dan 24 procent duurder worden. De Turkse minister van Financiën Nureddin Nebati sprak eerder deze maand de verwachting uit dat de inflatie piekt op 40 procent. In december was er sprake van 36 procent geldontwaarding, het hoogste cijfer sinds 2002.

Erdogan zei onlangs dat de rentes minder snel omlaag moeten dan hij eerder voorstond. Bij zijn laatste rentebesluit vorige week hield de centrale bank het belangrijkste tarief ongewijzigd. Tot het einde van maart worden geen renteverlagingen verwacht.