Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat vanaf komende week met bedrijven die veel gas gebruiken om tafel om een noodplan te bespreken, voor het geval de toelevering van gas in gevaar komt. Er is vaker overleg met zogenoemde grootgebruikers, maar in het licht van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en meer nog door de algehele onrust op de gasmarkt zijn die nu hoger op de agenda geplaatst.

De gesprekken maken deel uit van een herziening van het zogeheten Bescherm- en Herstelplan Gas. Dit plan werd in 2019 opgesteld als handvat voor het geval dat de gaslevering in Nederland ernstig in de problemen komt.

Bij zo'n gascrisis heeft de gastoevoer aan huishoudens de prioriteit. Een van de manieren om die toevoer in stand te houden, is bijvoorbeeld het beperken van de levering aan bedrijven die veel gas verbruiken, zoals Tata Steel.

Het ministerie zal de komende weken met die grootverbruikers in gesprek gaan over mogelijke scenario's. "We vragen dan bijvoorbeeld hoe groot de gevolgen zijn als we 30 procent minder gas leveren", zegt een woordvoerder.

De plannen zijn nu weer relevant, vanwege een hoogoplopend conflict tussen Rusland en Oekraïne. Bij zo'n conflict zou de gasaanvoer naar Europa mogelijk in het geding kunnen komen.

Hoewel het plan daardoor nu extra relevant is, vertelt de woordvoerder dat niet zozeer het gesteggel met Rusland, maar door de algehele onrust op de gasmarkt "dit soort dingen in een stroomversnelling raken".