De export van bier dat door Nederlandse brouwerijen is gebrouwen, is afgelopen jaar iets teruggelopen ten opzichte van 2020. Nederland is na Mexico nog wel steeds de tweede brouwer ter wereld, blijkt donderdag uit cijfers van Nederlandse Brouwers.

In totaal produceerden de Nederlandse brouwers zo'n 22 miljoen hectoliter bier, dat is nagenoeg gelijk aan 2020. De export daalde iets: van 13,1 miljoen hectoliter in 2020 tot 12,9 miljoen hectoliter vorig jaar, een afname van 1,6 procent. "We zijn nog steeds groter dan bierlanden Duitsland en België", zegt een woordvoerder van Nederlandse Brouwers.

Nederland moet alleen Mexico voor zich laten, waar het de export betreft. De import nam opvallend genoeg met 7,6 procent toe. In hectoliters zijn dat geen grote getallen. "Dat zit vooral in de speciaalbieren en de alcoholvrije varianten."

Zelfs (of juist) in coronatijd, waarbij de horeca steeds weer dicht moest, is in Nederland meer speciaal- en alcoholvrij bier aan de man gebracht dan daarvoor. "Een op de acht biertjes die gedronken worden, is een speciaalbier." Desondanks blijft pils met afstand het meest gedronken bier.

Ook naar waarde gemeten speelt Nederland volgens Nederlandse Brouwers mee in de wereldtop. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde afgelopen zomer dat Nederland ook daarin de tweede positie heeft, na Mexico.