Bij NS liggen vanwege het oplopende verzuim verschillende scenario's op tafel om verder te schrappen in de dienstregeling. Dat zegt een woordvoerder van het spoorbedrijf donderdag desgevraagd tegen NU.nl. Mogelijk gaat zo'n 10 procent van de treinen eruit, een verdubbeling van de huidige situatie. NS rijdt al enige tijd met minder treinen omdat er door de coronamaatregelen ook minder reizigers zijn.

"In het eerste coronajaar zijn we een periode teruggegaan naar het rijden met 90 procent van de treinen ten opzichte van vóór corona. Dat werd toen ingegeven doordat de reizigersaantallen flink kleiner waren", zegt de NS-woordvoerder. Een soortgelijk scenario ligt nu weer op tafel. "Maar dan omdat we niet alleen minder reizigers hebben, maar ook flink meer verzuim onder het personeel."

Hoe hoog dat verzuim precies is, zegt NS niet. "We hebben te maken met een oplopend verzuim doordat mensen ziek zijn of in quarantaine zitten." Dat speelt in het hele bedrijf. "Het schuurt het meest bij het rijden van de treinen."

Wanneer op bepaalde trajecten wel voldoende conducteurs en machinisten zijn, maar bijvoorbeeld geen monteurs, plaatst dat NS al voor problemen. "Meerdere rollen zijn cruciaal bij het kunnen laten rijden van de treinen." NS kan ook niet zomaar kantoorpersoneel op de trein zetten. "Het gaat om gespecialiseerde functies, waarvoor strenge veiligheidseisen gelden."

De woordvoerder kan nog niet precies zeggen wanneer NS knopen doorhakt over welke treinen op welke trajecten vervallen. "Dat zal op korte termijn zijn." Het aantal reizigers ligt nu op iets meer dan 40 procent van het aantal voor corona. Dat is een gevolg van onder meer het thuiswerkadvies.