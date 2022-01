Wie een hoge huur betaalt voor een huis in de vrije sector en tot dusver geen hypotheek heeft kunnen krijgen, kan dat in het vervolg misschien toch. Enkele partijen, waaronder banken, beginnen donderdag met een proef waarbij ze duizend hypotheken verstrekken aan dergelijke huurders, mits hun betaalgeschiedenis op orde is. Dat meldt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Veel huishoudens die in de vrije sector huren, betalen een hoge huurprijs van meer dan 1.000 euro per maand. Door de strengere leennormen kunnen ze veelal geen hypotheek krijgen, zelfs als de maandlasten daarvan lager zijn dan de maandelijkse huur die ze nu betalen. Voor een sociale huurwoning verdienen ze dan weer te veel.

De NHG start nu samen met ING, BLG Wonen, ABN AMRO-dochter Florius, Aegon en Vereniging Eigen Huis (VEH) een proef waarbij ze duizend huishoudens die in deze situatie zitten onder bepaalde voorwaarden toch een hypotheek verstrekken. Het gaat om woningen voor een bedrag tot de NHG-grens van 355.000 euro.

Belangrijk daarbij is dat de huurders minimaal drie jaar lang hun huur hebben betaald, zonder daarbij betaalachterstanden te hebben opgelopen. Daarnaast moeten de huishoudens een inkomen hebben dat hoog genoeg is om de woonlasten te kunnen betalen. Het spaargeld moet dus buiten schot blijven.

De proef duurt maximaal twee jaar, maar het aantal hypotheken wordt mogelijk al eerder uitgebreid als blijkt dat de pilot goed werkt. NHG-voorzitter Carla Muters zegt tegen De Telegraaf dat de initiatiefnemers niet twee jaar willen wachten met het analyseren van de resultaten.