Tesla behaalde een recordwinst in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2021, dankzij een sterke stijging van de leveringen van zijn elektrische voertuigen ondanks het wereldwijde tekort aan computerchips dat de hele auto-industrie heeft geraakt.

Het Amerikaanse bedrijf in Austin, Texas, verdiende vorig jaar 5,5 miljard dollar. In 2020 waren de netto-inkomsten 3,47 miljard dollar.

Het bedrijf had in 2022 50 procent meer voertuigen willen produceren dan vorig jaar, maar topman Elon Musk deelde mee dat het bedrijf dit jaar vanwege het tekort aan chips geen nieuwe modellen op de markt brengt.

Daarmee treedt opnieuw vertraging op voor de presentatie van de Cybertruck pick-up, die oorspronkelijk vorig jaar in de verkoop zou gaan. Tesla werkt nog niet aan een beloofde kleine elektrische auto van 25.000 dollar, maar dat zal wel gebeuren, aldus Musk.

Voor Tesla was 2021 een doorbraakjaar, zei Musk tijdens een conferencecall met analisten. "Er mag niet langer worden getwijfeld aan de levensvatbaarheid en winstgevendheid van elektrische voertuigen", schreeft Tesla in een brief aan de aandeelhouders.

In het vierde kwartaal van 2021 verdiende Tesla 2,32 miljard dollar. Exclusief speciale posten, zoals op aandelen gebaseerde beloningen, verdiende het bedrijf 2,54 dollar per aandeel, meer dan de 2,36 dollar per aandeel die Wall Street had verwacht.

De kwartaalomzet was met 17,72 miljard dollar ook meer dan de analisten hadden verwacht (17,13 miljard dollar). Tesla leverde vorig jaar een recordaantal van 936.000 voertuigen, bijna het dubbele van 2020.