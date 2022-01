De nieuwe minister van Landbouw Henk Staghouwer erft van zijn voorganger een slepend financieel conflict met de Europese Commissie, meldt Het Financieele Dagblad (FD). Brussel eist dat Nederland 52,6 miljoen euro aan onterecht verstrekte landbouwsubsidie terugbetaalt.

Brussel vermoedt dat er is gefraudeerd via de inmiddels failliete tomatentelersvereniging FresQ uit het Westland, maar het ministerie van Landbouw weigert het grootste deel van het geld terug te betalen. Nederland overweegt in beroep te gaan tegen de beslissing van de Commissie, blijkt uit onderzoek van het FD.

Den Haag vraagt de Europese Commissie al maanden om de financiële schade te verrekenen met het EU-fonds voor landbouwsubsidies. Het is volgens het FD onduidelijk waarom het ministerie de Tweede Kamer niet over het conflict heeft geïnformeerd.

Het was niet de eerste keer dat FresQ over de schreef is gegaan. De Europese Commissie eiste in 2009 ook terugbetaling van subsidie die ten onrechte aan de tuindersclub was verstrekt. Nederland heeft toen 23,4 miljoen euro aan Brussel terugbetaald.