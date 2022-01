De uitbater van gaspijpleiding Nord Stream 2 heeft een dochteronderneming opgericht om de certificering van de leiding rond te krijgen. Het hoofdkantoor van gastransportbedrijf Gas for Europe is in het Duitse Schwerin gevestigd, zo werd woensdag bekendgemaakt.

De pijpleiding werd in september vorig jaar al voltooid, maar gas leveren mag nog niet. Nog altijd wordt gewacht op goedkeuring van Duitsland en de EU.

De toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces in november op vanwege een juridische hindernis. De uitbater van de gaspijplijn was namelijk geen Duits bedrijf en dat is volgens de wetten in het land wel een vereiste. Met de oprichting van de Duitse dochter zou die plooi nu gladgestreken moeten zijn.

Hoewel dat probleem nu is opgelost, wordt de certificeringsprocedure nog niet hervat. De Duitse toezichthouder laat weten dat eerst de belangrijkste bezittingen en personeelszaken moeten worden overgeheveld naar de Duitse dochter. Pas daarna kan de toezichthouder de aanvraag weer in overweging nemen.

De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook vanuit landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding nog meer invloed in Europa zou krijgen.