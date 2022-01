Vrouwen zijn in 2021 vaker een eigen bedrijf begonnen dan voorheen, blijkt donderdag uit statistieken van de Kamer van Koophandel (KVK). Onder de starters was 39 procent vrouw, tegenover 37 procent in 2020. In totaal was 37 procent van de Nederlandse ondernemers in 2021 een vrouw.

Het aantal bedrijven in Nederland groeide vorig jaar naar een nieuw hoogtepunt: aan het eind van het jaar telde ons land bijna 2,2 miljoen zaken. Dat zijn er ruim 120.000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 6 procent. Die groei is met name te danken aan de toename van het aantal fulltime zzp'ers, aldus de KVK.

Onder die beginnende bedrijven waren vorig jaar meer vrouwen dan voorheen, blijkt uit de KVK-cijfers. Het aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt al jaren en ook in 2021 was dat weer het geval. Die ontwikkeling is belangrijk, zegt Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling. "Meer inclusiviteit in ondernemerschap is van belang voor innovatie en maatschappelijke impact", aldus Dijkhuizen.

Nieuwe bedrijven werden vooral gestart in de sectoren gezondheid, bouw, logistiek en horeca. In die sectoren zit volgens Dijkhuizen veel potentie en door de huidige krapte aan personeel is het aantrekkelijk om over te stappen van een normaal dienstverband naar ondernemerschap. Dat de horeca vorig jaar veel nieuwe ondernemingen mocht verwelkomen is wel opvallend, omdat horecabedrijven ook het vaakst omvielen.