Door de coronacrisis zijn reisorganisaties in de voorwaarden veel soepeler geworden bij het zonder kosten omboeken of annuleren van een vakantie. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR is dat de norm geworden en blijft dat ook zo. Mogelijk worden reizen daardoor wel duurder, zegt voorzitter Frank Oostdam van de ANVR in gesprek met NU.nl.

"Flexibelere voorwaarden zijn iets dat de coronacrisis ons heeft opgeleverd", zegt Oostdam. "Reizen kunnen daardoor wel duurder worden, maar dan krijg je wel veel zekerheid en dat is wat mensen nu willen." Volgens de voorman van de reisbranche is die flexibiliteit puur uit noodzaak ontstaan. "Maar het is wel een blijvertje."

De reissector is een van de sectoren die het nog steeds heel zwaar hebben. "Het land is dan wel opengegaan, maar daar merken wij weinig van. Een deel van onze bedrijven is gewoon nog dicht." Toch merkt Oostdam dat mensen wel op reis willen. "Nederland hebben we nu wel gezien en voor sommige mensen geldt hetzelfde voor Europa."

Het werd weliswaar niet genoemd op de persconferentie, maar ook voor de aanbieders van verre reizen was er dinsdag een sprankje goed nieuws. "De quarantaineregels voor reizigers uit hoogrisicolanden zijn aangepast. Als je op vakantie gaat naar bijvoorbeeld de Kaapverdische Eilanden en je bent gevaccineerd, dan hoef je na terugkomst niet meer in quarantaine", weet de ANVR-voorzitter.

'Logisch dat je tijdens een lockdown niet het reizen versoepelt'

De reiskoepel ziet dat als een opsteker, net zo goed als een Europese aanbeveling dat vanaf begin februari "niet meer de herkomst, maar de persoon maatgevend is" voor het toestaan van reizigers. "Dat betekent dat je, wanneer je gevaccineerd bent, je vrij kunt reizen binnen Europa", legt Oostdam uit.

Vanzelfsprekend wil de reisbranche vervolgens dat dit ook geldt voor de rest van de wereld. "Dat is ons al vanaf november vorig jaar beloofd. Maar wij snappen ook wel dat als het land in lockdown gaat, de rest van de wereld dan niet open kan." Inmiddels zou dat moment wel daar zijn. Volgens de ANVR willen mensen weer dolgraag op vakantie buiten de landsgrenzen en nemen de boekingen ook weer toe.

"Wij kunnen wel zeggen dat het ook allemaal kan, maar de meeste mensen hebben toch dat stempel van een positief reisadvies nodig."