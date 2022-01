Hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity, bij ons vooral bekend van de toiletrollen van Edet en het maandverband van Libresse, gaat dit jaar de prijzen van al zijn producten verhogen. Dat heeft het Zweedse bedrijf woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers.

Prijsstijgingen zijn geen nieuw fenomeen; eind vorig jaar kondigden Essity-concurrenten als Unilever en Procter & Gamble, maar ook bedrijven als PepsiCo, Kraft Heinz en Danone aan de prijzen te gaan verhogen.

Evenals bovengenoemde bedrijven, wijst Essity naar de duurder geworden productie. De grondstoffen, de benodigde energie, maar ook de distributie; alles is in de afgelopen maanden duurder geworden.

"We verwachten niet dat die historisch hoge kosten de komende tijd lager zullen worden. Prijsverhogingen zijn daarom essentieel", aldus Essity-topman Magnus Groth. Wanneer de prijzen worden verhoogd en hoe groot die stijging is, is niet bekend. Dat verschilt volgens Essity per land.

Prijsstijgingen leiden tot conflict Albert Heijn en Nestlé

Vorige week zagen we een eerste voorbeeld van de mogelijke gevolgen van de prijsstijgingen bij supermarkten. Supermarktketen Albert Heijn en levensmiddelenconcern Nestlé, bekend van de KitKat en Maggi-producten, konden het niet eens worden over een nieuw contract.

AH claimt dat Nestlé de prijzen met 20 procent wil verhogen, iets waar de supermarktketen niet mee akkoord gaat. Hierdoor zijn bepaalde Nestlé-producten niet beschikbaar bij de grootste supermarktketen van Nederland. Nestlé ontkent overigens dat het om een prijsstijging van 20 procent zou gaan.

Maandag meldde NU.nl ook dat Kellogg's-producten als Pringles momenteel niet beschikbaar zijn bij supermarktketen Jumbo. Of die lege schappen eveneens voortkomen uit een prijzenconflict, is nog niet bekend.