Nederlandse huizenbezitters hebben vorig jaar 17 procent meer zonnepanelen op hun daken geïnstalleerd dan het jaar ervoor. Bedrijven waren echter terughoudender. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

In het afgelopen jaar is voor in totaal 3,6 gigawatt aan zonnepanelen geplaatst. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. "Vooral de commerciële markt bleef achter bij de verwachtingen", zegt hoofdonderzoeker Steven Heshusius.

Dat de prijzen voor grondstoffen en vervoer hoog waren, noemt hij als verklaring. Veel bedrijven hoopten dat die prijzen in de loop van het jaar zouden dalen. Ze stelden de plaatsing van zonnepanelen daarom uit.

Dat deden particulieren niet. Zij plaatsten juist fors meer panelen. Volgens Heshusius komt dit mogelijk door de hoge elektriciteitsprijzen. Dat maakte het voor consumenten extra interessant om zelf stroom op te wekken.

Voor dit jaar verwacht het onderzoeksbureau dat bedrijven wel weer volop panelen gaan plaatsen. Dit omdat het erop lijkt dat de prijzen voor vervoer en grondstoffen voorlopig niet dalen en de commerciële partijen dan toch maar besluiten de panelen te installeren.