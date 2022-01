Voor de lol de winkelstraat in met familie of vrienden is tijdens de coronacrisis letterlijk en figuurlijk uit het straatbeeld verdwenen. Toch zou het zomaar kunnen dat dit het omzetverlies van winkeliers iets heeft verzacht in een jaar van lockdowns en winkelen met beperkingen, meldt onderzoeksbureau RMC.

"Omdat consumenten makkelijker iets kochten en per bezoek meer uitgaven", aldus RMC. We winkelen functioneler en gaan recht op ons doel af. "Funshoppen is als gevolg van de overheidsmaatregelen steeds meer runshoppen geworden."

Het was volgens het bureau in het afgelopen jaar ruim 10 procent minder druk in de winkelstraat dan in het jaar ervoor, toen corona het straatbeeld ook al bepaalde. "De winkels in de binnenstad waren afgelopen jaar verplicht twaalf weken gesloten en vier weken lang kon alleen op afspraak gewinkeld worden."

Zonder die beperkingen zou het iets drukker zijn geweest dan in 2020.

Niet de dagen in de aanloop naar Black Friday of die bewuste dag, maar zaterdag 23 oktober was de drukste winkeldag in 2021. Op die zaterdag was het in het hele land herfstvakantie en golden er geen beperkingen bij het winkelen.