Het kabinet heeft de quarantaineregels versoepeld, maar duidelijker zijn ze er niet op geworden. De nieuwe regels bieden werkgevers wel de mogelijkheid processen én werknemers als essentieel te bestempelen en dat biedt soelaas. Wie bepaalt of een werknemer onmisbaar is, is nog een beetje vaag.

"Degene die het eten maakt, is essentieel en die het eten brengt ook", schetst een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

"Een vakkenvuller is voor ons essentieel", zegt een woordvoerder van het CBL, de koepel voor supermarkten. "Als je op de winkelvloer bent ingeroosterd, ben je onmisbaar", vult INretail namens de winkels aan.

Werkgeversorganisatie AWVN wil zover nog niet gaan. "Dat er nu ruimte komt, is positief", aldus de woordvoerder van de werkgeversclub, die eerder de noodklok luidde over de gevolgen van het oplopende aantal besmettingen en quarantainegevallen. "Maar de regels zijn wel ingewikkeld. Wie bepaalt nu of een werknemer onmisbaar is? Dat onderzoeken we nu." AWVN pleit hoe dan ook voor versimpeling van de regels.

Ook het CBL noemt de richtlijnen "een tikkeltje vaag". De organisatie is wel blij dat werknemers na contact met een besmette persoon niet langer een boosterprik gehad moeten hebben om te mogen komen werken. "Want in de supermarkten werken veel jongeren en die hebben geen booster gekregen."

Half miljoen mensen in quarantaine

De woordvoerder wijst erop dat supermarkten als sector al essentieel zijn. "En iedereen die bij ons werkt in feite ook." Buiten de quarantainebeperkingen, die nu minder streng zijn, worstelen alle sectoren met torenhoog verzuim.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers becijferde op de persconferentie van dinsdagavond dat met gemiddeld 65.000 besmettingen per dag zo'n half miljoen mensen per week in isolatie moeten.

"Dat speelt bij ons ook", zegt de woordvoerder van KHN. "Mogen we als horeca eindelijk open en dan zit je halve ploeg thuis." En thuiswerken biedt voor veel sectoren geen uitkomst. INretail: "Voor kantoorfuncties wel, maar voor de winkel, het magazijn of de distributie niet."