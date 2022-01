Het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg was in het vierde kwartaal van vorig jaar 8,24 procent. Dat is hoger dan het in de voorbije twintig jaar is geweest, meldt Vernet, dat de cijfers bijhoudt. Vooral het langdurige verzuim nam toe.

In de verschillende sectoren van de zorg werken in totaal 960.000 mensen. In de laatste drie maanden van vorig jaar zaten dagelijks gemiddeld 79.000 van hen ziek thuis. Dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. In de cijfers zijn de degenen die in quarantaine zaten of thuis op een testuitslag wachtten niet meegenomen.

Het verzuim over heel 2021 kwam uit op 7,29 procent. Ook dat was een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Werknemers in de zorg meldden zich vorig jaar gemiddeld 1,07 keer per jaar ziek en bleven gemiddeld bijna 29 dagen thuis.

Met name het langdurige verzuim is dus toegenomen. Dan gaat het om een ziekteperiode van minimaal 92 dagen. Volgens Vernet is dat geen goede ontwikkeling "voor een sector die al kampt met structurele arbeidsmarkttekorten".