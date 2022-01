Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van vorig jaar willen aanvragen, krijgen daar twee weken langer de tijd voor. Dit komt doordat nu ook bedrijven met een omzetverlies tussen de 20 en 30 procent de coronasteun kunnen aanvragen.

Eerder moest je minimaal 30 procent gederfde omzet hebben voordat je in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Nu is die drempel dus verlaagd naar 20 procent. De omzet van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 geldt als maatstaf.

Dat die drempel zou worden verlaagd, had het kabinet in december al aangekondigd. Maar er kon voor die groep ondernemers nog niets uitgekeerd worden tot de Europese Commissie de maatregel had goedgekeurd. Dat leidde ertoe dat duizenden ondernemers op een wachtlijst terechtkwamen en er niet zeker van waren of ze wel recht hadden op de steun.

Dat blijkt nu wel het geval en om de gedupeerde ondernemers tegemoet te komen, blijft het loket deze keer twee weken langer open. Het sluit op 11 februari om 17.00 uur.

De coronasteun werd in oktober afgeschaft, omdat het er toen naar uitzag dat de coronapandemie tegen haar einde aanliep. Nog geen maand later moest het kabinet echter weer strengere coronamaatregelen aankondigen, waarna alle steunmaatregelen opnieuw van stal werd gehaald.