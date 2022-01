Er werden in het afgelopen jaar bijna 69.000 nieuwbouwwoningen gebouwd, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er minder dan in 2019 en 2020, maar meer dan in de jaren tussen 2012 en 2018. Op 1 januari 2022 telde ons land acht miljoen huizen.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe huizen gebouwd. Er kwam 1 procent bij, goed voor 4.675 nieuwe woningen. In de hoofdstad staat met 457.000 huizen 5,7 procent van de Nederlandse huizenvoorraad.

Op provincieniveau kwam er in Zuid-Holland met ruim dertienduizend nieuwe woningen de meeste nieuwbouw bij. Noord-Holland volgt met bijna dertienduizend woningen. In Flevoland groeide de woningvoorraad met 1,7 procent het sterkst. Ook in Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland lag de groei boven het landelijke gemiddelde van 0,9 procent.

Dat er de afgelopen twee jaar minder huizen werden opgeleverd, is in lijn met de verlaging van de vraag naar vergunningen. Het CBS heeft niet meteen een verklaring voor die daling, maar volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de kans klein dat de coronacrisis er iets mee te maken heeft.

"Er is al jaren krapte in de bouwsector en dat kan ervoor zorgen dat er steeds minder vergunningen worden aangevraagd. Zonder bouwpersoneel kan je tenslotte geen huis bouwen. Ook de stikstofcrisis kan een invloed hebben", zegt hij. "Misschien is dat versterkt door het tekort aan bouwmaterialen als gevolg van de coronacrisis, maar ik verwacht niet dat dat zoveel impact heeft gehad."