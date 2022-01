Nu de horeca weer open mag, slaan cafés volop bier in. De grootste brouwerijen van het land, waaronder AB InBev en Heineken, moeten daarom in korte tijd met honderden vrachtwagens duizenden kroegen van miljoenen liters bier voorzien. "Het voelt als een déjà vu."

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat de horecazaken vanaf woensdag weer open mogen, nadat ze wekenlang dicht zijn geweest. Wel moeten de kroegen en restaurants uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten.

Toen vorige week al de eerste berichten naar buiten kwamen over de mogelijke heropening, stroomden de orders voor bier weer binnen. Vooral vanaf zondag loopt het storm, merkt Michèle Van Spilbeeck, horecadirecteur bij AB InBev.

De afgelopen weken heeft 's werelds grootste brouwer in de aanloop naar de heropening al een planning in elkaar gezet voor het bevoorraden van alle cafés. Ook is ervoor gezorgd dat er genoeg bier op voorraad is en er genoeg chauffeurs zijn om al die vrachtwagens te besturen.

De brouwcapaciteit en het zorgen voor genoeg personeel zijn volgens het Belgische bedrijf de grootste knelpunten bij dit soort operaties. De bestellingen van kroegen komen nu vrijwel allemaal tegelijk binnen, terwijl dat normaal iets meer verspreid is. "Het personeel is nu zelfs in de weekenden en 's avonds aan het werk. Maar het voordeel is dat iedereen weer blij is dat hij aan de slag kan."

Brouwers hebben persconferentie niet afgewacht

De brouwers hebben sinds het begin van de pandemie al een paar keer ervaring kunnen opdoen met bierleveringen aan het einde van een lockdown. "Het voelt dan ook als een déjà vu", zegt een woordvoerder van Heineken.

Het bedrijf heeft niet gewacht tot de coronapersconferentie van gisteravond en is enkele dagen geleden al begonnen met de leveringen. "We gingen ervan uit dat de berichten die uitlekten, juist zijn. De cafés hebben ook al volop bestellingen geplaatst de afgelopen dagen."

Daarbij gaat het vooral om speciaalbier en fusten. De grote biertanks, met vele liters pils erin, kunnen voorlopig opgeborgen blijven. "De horeca moet om 22.00 uur dicht. Daardoor wordt relatief weinig pils gedronken", licht Van Spilbeeck toe. "Klanten drinken vooral later op de avond pils, bijvoorbeeld in de nachthoreca. Maar die mogen nog niet open. En ook grote festivals, waar bezoekers eveneens veel pils drinken, zijn nog niet toegestaan."

Horeca krijgt mogelijk nog een klap

AB InBev gaat ervan uit dat de horeca de rest van het jaar openblijft. Wel houdt het bedrijf er rekening mee dat er de komende tijd nog behoorlijk wat horecazaken verdwijnen. Kroegeigenaren hebben sinds de start van de coronacrisis namelijk flink moeten interen op hun reserves.

"Bedrijven hebben het zwaar gehad de afgelopen tijd en zien het wellicht toch niet meer zitten", denkt Van Spilbeeck. "De coronasteun van het kabinet is heel belangrijk geweest en die valt binnenkort weg. Dan kunnen sommige bedrijven het alsnog heel moeilijk krijgen en stoppen ze misschien. Ook het personeelstekort kan hier een rol in spelen. We denken daarom dat er nog wel een klap kan komen."