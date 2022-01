Het risico op fraude is bij de Belastingdienst tussen 2014 en 2019 "met enige regelmaat" ingeschat op basis van "persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk voorkomen". Dat concludeert accountantsbureau PwC na onderzoek naar zwarte lijsten bij de fiscus. De onderzoekers spreken van "tientallen" voorbeelden die ze vonden in het onderzoek naar een omstreden fraudesysteem dat de Belastingdienst gebruikte.

Het onderzoek van PwC werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat het zeer aannemelijk is dat mensen geweigerd zijn voor schuldsanering, kwijtschelding van belastingschuld of een persoonlijke betalingsregeling als er vermoedens waren van fraude die nog niet bewezen waren.

Ook bevestigt PwC dat de privacy van burgers op de zwarte lijst geschonden werd omdat registraties nooit verwijderd werden en bij naar schatting 11 procent van de mensen zouden bijzondere persoonsgegevens of informatie over de nationaliteit gestaan hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens trok eerder een soortgelijke conclusie.

Dit bericht wordt aangevuld