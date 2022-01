Luchtvaartmaatschappijen verkochten het afgelopen jaar 58,4 procent minder tickets dan over heel 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie. Er werd wel 7 procent meer vracht vervoerd dan voor de pandemie, blijkt dinsdag uit cijfers van de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

De vraag naar vliegtickets daalde het sterkst voor internationale reizen. Er werden 75,5 procent minder tickets verkocht voor reizen naar het buitenland. Bij binnenlandse bestemmingen daalde de vraag met 28,2 procent in vergelijking met 2019.

Het gaat wel steeds beter met de luchtvaartsector, want in 2020 zat de vraag nog 65,8 procent onder het niveau van 2019. Toch gooit de omikronvariant van het coronavirus roet in het eten. De verkoop van vliegtickets is over het hele jaar lager dan verwacht, omdat deze in december minder fors steeg dan in de andere maanden van 2021.

Het vrachtvervoer nam daarentegen wel toe het afgelopen jaar. Er werd over het hele jaar 7 procent meer vracht vervoerd dan voor de coronacrisis en 18,7 procent meer dan in 2020. Dat is de grootste groei in elf jaar en de op een na sterkste stijging sinds het begin van de metingen in 1990.

Ook in Europa gaat het goed met het vrachtvervoer. De Europese luchtvaartorganisatie ACI Europe bracht eerder op dinsdag cijfers naar buiten waaruit blijkt dat er vorig jaar op Europese luchthavens 7,7 procent meer vracht vervoerd werd dan voor de coronacrisis.