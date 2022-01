Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson dat een coronavaccin heeft ontwikkeld, denkt dit jaar 3,5 miljard dollar (3 miljard euro) omzet te halen uit de verkoop daarvan. Vorig jaar kwam de vaccinomzet uit op 2,4 miljard dollar.

Het doel van Johnson & Johnson was om dit jaar 2,5 miljard dollar aan vaccins te verkopen, maar leveringsproblemen en een afgenomen vraag leidden tot slechtere resultaten.

De verwachtingen waren aanvankelijk erg hoog, omdat er maar één in plaats van twee doses van nodig zijn. Later bleek het coronavaccin van Johnson & Johnson echter minder goed te beschermen dan dat van concurrenten. Daardoor stopten een hoop landen, waaronder Nederland, met het gebruik ervan.

Dat is dus te merken in de vaccinomzet, hoewel die sowieso maar een klein deel van de totale omzet beslaat (2,55 procent). Toch verwacht het bedrijf dit jaar meer coronavaccins te verkopen dan in 2021.

De totale omzet van het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica kwam uit op 93,8 miljard dollar, 14 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf overweegt al een tijd zijn consumentenmedicatietak af te splitsen en te focussen op medische apparaten en farmaceutische medicijnen. Die laatste divisie brengt momenteel het meeste geld in het laatje, zeker nu de zorg in veel landen opnieuw opgeschaald wordt.