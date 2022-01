Unilever heeft zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigd en rust voortaan op vijf pijlers. Twee van de vijf groepen krijgen een Nederlander aan het hoofd. Als onderdeel van de aanpassing verdwijnen er bij het inmiddels volledig Britse levensmiddelenconcern wereldwijd vijftienhonderd managementbanen.

Unilever gaat zich voortaan volledig richten op schoonheidsproducten, shampoo en deodorant, was- en schoonmaakmiddelen, voedingsmiddelen en ijsjes.

De Nederlandse Hanneke Faber gaat de voedingsmiddelentak leiden, terwijl Peter ter Kulve aan het hoofd blijft van de divisie die verantwoordelijk is voor was- en schoonmaakmiddelen.

De versimpeling van de structuur binnen Unilever heeft zoals gezegd gevolgen voor het aantal managementfuncties. Het bedrijf gaat verder met 15 procent minder senior managers en 5 procent minder junior managers.

Of er ook in Nederland arbeidsplaatsen verloren gaan, is niet bekendgemaakt. Het concern heeft ongeveer 2.700 werknemers in Nederland. Wereldwijd zijn dat er circa 150.000. Unilever verwacht niet dat de plannen ten koste gaan van fabrieksbanen.