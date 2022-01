Schiphol was in 2021 na Istanbul Airport, Sheremetyevo International Airport bij Moskou en Paris-Charles de Gaulle Airport de vierde luchthaven van Europa. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerde jaarcijfers van branchevereniging ACI Europe. De organisatie meldt een broos herstel van de passagiersaantallen, maar zag ook dat nieuwe varianten van het coronavirus verder herstel in de weg zaten in 2021.

Waar de top vijf van de drukte luchthavens halverwege 2021 stuk voor stuk in Istanboel en Moskou te vinden waren, keerden Parijs en Amsterdam gemeten over het hele jaar terug aan de top. Londen en Frankfurt vallen buiten de top vijf.

Schiphol is weliswaar goed voor de vierde plaats, maar de passagiersaantallen liggen nog altijd ruim 64 procent lager dan in 2019. Eerder deze maand meldde de luchthaven zelf dat ze vorig jaar 25,5 miljoen reizigers over de vloer had.

In 2021 vlogen uiteindelijk 37 procent meer reizigers van, naar of via de grote Europese luchthavens dan in 2020. Het reizigersvolume ligt echter nog altijd 59 procent lager dan voor corona. ACI Europe schat dat de vliegvelden in het afgelopen jaar 1,4 miljard reizigers zijn misgelopen.

In de eerste helft van vorig jaar zorgde de deltavariant voor 72 procent minder mensen vergeleken met dezelfde periode in 2019. Vervolgens leek in de tweede helft van 2021 herstel mogelijk, totdat de omikronvariant de kop opstak. Hierdoor werd 42,4 procent minder gevlogen ten opzichte dezelfde zes maanden in 2019.

Het vrachtvolume heeft zich wel hersteld vergeleken met de periode voor corona. In 2021 werd bijna 22 procent meer vervoerd ten opzichte van een jaar eerder en 7,7 procent meer vergeleken met 2019.