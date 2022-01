Het vliegveld van Istanboel is maandag gesloten vanwege hevige sneeuwval en blijft in ieder geval dicht tot dinsdag 11.00 uur (Nederlandse tijd). Ook de wegen in de stad met zestien miljoen inwoners blijven tot die tijd gesloten voor privaat verkeer om de wegen vrij te kunnen maken.

Vanwege de sneeuwval heeft luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines al zijn vluchten van en naar Istanbul Airport moeten afzeggen. De in 2019 geopende luchthaven was vorig jaar het drukst bevlogen vliegveld van Europa.

Op luchthaven Sabiha Gökçen, het tweede vliegveld van de Turkse miljoenenstad, moeten passagiers volgens Turkish Airlines ook rekening houden met uitval.

De Turkse autoriteiten hebben al het personeel van publieke instellingen dinsdag een vrije dag gegeven, zodat minder mensen de weg op hoeven.

Bij het vliegveld is maandag het dak van een van de vrachtterminals ingestort onder het gewicht van sneeuw. Istanbul Airport is een belangrijke schakel in het vliegverkeer tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.