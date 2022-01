PostNL heeft vorig jaar 384 miljoen pakketten afgeleverd, een toename van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal bezorgde brieven daalde daarentegen, blijkt uit de voorlopige resultaten die het bedrijf dinsdag heeft bekendgemaakt. De omzet komt naar verwachting uit op bijna 3,5 miljard euro.

Het aantal poststukken daalde met 0,3 procent naar 2,04 miljard stuks. In het vierde kwartaal zal de omzet ervan uitkomen op ongeveer 482 miljoen euro, zegt PostNL. Dat betekent een daling van 11 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt volgens het bedrijf door een afname van internationale post.

In heel 2021 werden weliswaar meer pakketten bezorgd, maar in het vierde kwartaal daalde het volume juist met 5,3 procent. De omzet uit pakketbezorging viel in het laatste kwartaal 4,4 procent lager uit.

PostNL had daarbij last van knelpunten in internationale logistieke ketens en nieuwe btw-regels voor kleine pakketjes van buiten de Europese Unie.

Door het snelle economische herstel is er al maandenlang een grote vraag naar ruimte om goederen te laten vervoeren met schepen en vliegtuigen, waardoor die ruimte steeds schaarser wordt. Dat zorgde volgens PostNL voor verstoringen bij de internationale pakketbezorging. Tegelijkertijd moet sinds 1 juli ook voor kleinere pakketjes van buiten de EU btw worden betaald. Bovendien pakt China de handel in namaakartikelen harder aan, wat de volumes raakt.

PostNL verwacht 2021 af te sluiten met een bedrijfsresultaat van zo'n 277 miljoen euro, waar dat een jaar eerder nog 197 miljoen euro was. Ook ziet het bedrijf de financiële slagkracht toenemen dankzij een vrije kasstroom van naar verwachting 288 miljoen euro. De definitieve cijfers worden eind februari gepubliceerd.