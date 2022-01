De Europese aandelenbeurzen hebben maandag zware verliezen geleden. Zorgen over de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne en de vrees voor snellere renteverhogingen en de hoge inflatie eisten hun tol.

De Federal Reserve neemt later deze week een rentebesluit en beleggers vrezen voor een renteverhoging. De stemming op de beursvloeren werd niet geholpen door sombere cijfers van de toonaangevende Britse onderzoeker IHS Markit over de impact van de omikronvariant op de bedrijvigheid in de eurozone.

In Amsterdam kwamen alle fondsen in de AEX in het rood uit, met uitzondering van levensmiddelenconcern Unilever. Dat aandeel veerde wat terug van recente verliezen na een bericht in The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant neemt het investeringsfonds Trian Fund van de activistische belegger Nelson Peltz een belang in Unilever.

De AEX eindigde 3,3 procent lager op 738,66 punten. De MidKap zakte 4,2 procent. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 4 procent. En de Stoxx 600, waar de grootste Europese aandelen in zitten, beleefde met een min van 3,8 procent zelfs de slechtste dag sinds juni 2020.