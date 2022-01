Producten van levensmiddelenfabrikant Kellogg's zijn momenteel beperkt beschikbaar bij supermarkten van Jumbo. Ook online zijn de producten tijdelijk niet leverbaar. Het gaat onder meer om Pringles-chips en de ontbijtgranen van het Amerikaanse bedrijf. Over de exacte reden van de lege schappen doen beide partijen geen mededelingen.

Of de lege schappen bij Jumbo te maken hebben met meningsverschillen over prijzen, wil de Brabantse supermarktketen niet meedelen. Wel zegt het bedrijf dat het veelvuldig geconfronteerd wordt met prijsstijgingen van leveranciers en dat het daar niet altijd in meegaat.

"Op basis van feiten en analyses bekijken we of een prijsstijging reëel is en te rechtvaardigen is vanuit hogere kosten voor grondstoffen, transport en/of energie", aldus een woordvoerder van Jumbo.

"We begrijpen dat leveranciers veranderingen in deze kosten verwerken in hun prijzen. Maar we zien ook dat er leveranciers zijn die het argument van inflatie gebruiken om hun marges te verhogen." Het bedrijf noemt dat onwenselijk. "De prijsstijgingen van leveranciers berekenen we overigens niet zomaar door aan de klant."

Over de inhoud van de gesprekken met Kellogg's wil Jumbo niets zeggen. Ook Kellogg's zelf houdt de kaken op elkaar over de contractbesprekingen. Wel zegt het bedrijf samen met Jumbo te werken aan een oplossing voor het probleem.

De kwestie doet denken aan die tussen Albert Heijn en voedingsmiddelenproducent Nestlé. Tussen beide bedrijven is onenigheid over voorgestelde prijsverhogingen van de Zwitserse levensmiddelenfabrikant.

Ook diverse andere fabrikanten van levensmiddelen hebben de afgelopen maanden aangekondigd hun prijzen te verhogen. Ze zeggen dat dat nodig is omdat ze zelf te maken hebben met hogere kosten voor onder meer vervoer en basisvoedingsmiddelen, zoals vlees, zuivel en tarwe. Onder andere Unilever en Procter & Gamble zeiden de prijzen op te schroeven.