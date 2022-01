Het ministerie van Economische Zaken heeft zijn eigen investeringsvehikel Dutch Venture Initiative (DVI) bevoordeeld ten opzichte van concurrenten, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Concurrerende investeerders hadden hierover een klacht ingediend.

Het ministerie hielp DVI bij het aantrekken van investeerders. Dat mag niet, omdat DVI een overheidsbedrijf is en kan concurreren met investeringsfondsen van private partijen.

DVI investeert in fondsen die hun geld op hun beurt geld steken in innovatieve, snelgroeiende mkb-bedrijven, vooral in Nederland. Het ministerie heeft sinds 2012 in totaal 230 miljoen euro subsidie verleend aan DVI.

De ACM stelde begin 2021 in een eerdere uitspraak vast dat het ministerie niets verwijtbaars heeft gedaan. Hiertegen heeft de indiener van de klacht met succes bezwaar gemaakt. De klagende partij blijft anoniem.